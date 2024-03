Barcelone : le tabou du manque d'eau

information fournie par France 24 • 25/03/2024 à 14:19

En Espagne, la Catalogne est toujours en état d'urgence, confrontée à la pire sécheresse depuis 110 ans. Dans certaines zones, il n'a pas plu depuis plus depuis trois ans. Les restrictions d'eau ont été étendues à six millions d’habitants, soit 92 % de la population. Les entreprises et les agriculteurs ont également reçu l'ordre de réduire drastiquement leur consommation d’eau. L'industrie du tourisme est sous le feu des critiques, accusée de ne pas faire sa part pour limiter la consommation d'eau.