Bangladesh : le combat sans fin contre les mariages d’enfants

information fournie par France 24 • 28/02/2025 à 13:36

Le Bangladesh est le pays d’Asie qui compte le plus de mariages d’enfants rapporté à sa population. Quelque 38 millions de Bangladaises – soit une femme sur deux – ont été mariées avant leur majorité, selon l’Unicef. La loi dans le pays interdit, pourtant, le mariage des enfants depuis 1929. Dans un pays où l’âge légal est de 18 ans pour une femme et 21 ans pour un homme, rien ne semble pouvoir enrayer ce fléau. Et ce malgré des campagnes et actions d’organisations nationales et internationales. Ces dernières années, le nombre de mariages d’enfants est resté stable. Un Reporters de nos correspondants Lisa Gamonet et Nabeel Ahmed.