information fournie par France 24 • 16/03/2024 à 14:22

Plus de 12 000 enfants ont été tués en cinq mois de guerre dans l'enclave palestinienne. C'est plus qu'en quatre ans de conflit à travers le monde, d'après les Nations unies. L'Unicef parle de "guerre contre les enfants". En plus des bombardements, la malnutrition ravage la bande de Gaza. Une "catastrophe politique" pour le géopolitologue Pascal Boniface. Il est l'invité de France24.