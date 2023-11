Bande de Gaza : "les Américains n’arrivent pas à infléchir la position israélienne"

information fournie par France 24 • 10/11/2023 à 15:44

Depuis l’attaque du Hamas sur Israël en date du 7 octobre et la contre-offensive israélienne dans la bande de Gaza, la communauté internationale s’inquiète d’un possible élargissement du conflit. Que raconte cette guerre ? Pour Beligh Nabli, professeur de droit, auteur de "Relations internationales. Droit-théorie-pratique" (Ed Pedone), invité de France 24, "l’attaque du Hamas a permis, je dirai presque tragiquement de remettre la question palestinienne au cœur de l’agenda diplomatique régional et international." Décryptage.