information fournie par France 24 • 16/03/2024 à 10:20

La cargaison du premier bateau d'aide humanitaire arrivé vendredi dans la bande de Gaza depuis Chypre a été déchargée et va pouvoir être distribuée à la population menacée de famine après plus de cinq mois de guerre, a indiqué l'ONG en charge de l'opération samedi 16 mars. Israël a annoncé l'envoi d'une délégation au Qatar. Le Hamas, de son côté, a proposé une trêve de six semaines et un échange de prisonniers.