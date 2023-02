"Ballon espion" aux USA : le régime chinois reconnaît-il qu'il lui appartient ?

information fournie par France 24 • 03/02/2023 à 14:20

Les Etats-Unis et le Canada traquaient vendredi au moins un ballon volant au-dessus de l'Amérique du nord, suspecté d'être un ballon espion chinois, Pékin de son côté appelant à ne pas "monter les choses en épingle". L'épisode, qui ravive les tensions entre Washington et Pékin, survient à deux jours d'une visite prévue du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken en Chine. Yena Li, notre correspondante à Shanghaï, nous en dit plus sur la position de la Chine.