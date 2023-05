Bachar, le retour en grâce ? La Syrie revient dans le jeu

information fournie par France 24 • 21/05/2023 à 13:44

Il n’était plus revenu parmi ses pairs depuis 2011 et le déclenchement d'une répression terrible qui allait déboucher sur une décennie de guerre civile en Syrie. 500 000 morts plus tard, Bachar al-Assad est de retour au sein de la Ligue arabe, comme réhabilité par la grande porte et par la volonté de Mohammed ben Salmane. Quel est donc ce nouveau pacte qui lie désormais les ennemis d’hier, l’enfant terrible d’Arabie saoudite au "boucher de Damas" ? L'analyse d'Agnès Levallois, maître de recherches à la Fondation pour la recherche stratégique.