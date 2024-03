information fournie par France 24 • 25/03/2024 à 12:40

Le Sénégal est dans l’attente des résultats de la présidentielle de dimanche. Le scrutin s’est déroulé dans le calme et le taux de participation est en hausse. Il n'y a, pour l’heure, aucun chiffre officiel sur les résultats, mais certains candidats félicitent déjà l'opposant Bassirou Diomaye Faye. On fait le point avec nos deux invites, Christophe Boisbouvier, journaliste à RFI, et Babacar Ndiaye, analyste politique à Dakar.