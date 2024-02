Azerbaïdjan : enquête sur les tortures dans les prisons de Bakou

information fournie par France 24 • 02/02/2024 à 15:01

Depuis novembre dernier, six membres du site d’investigation Abzas ont été jetés en prison par les autorités azerbaïdjanaises. France 24 et RFI se sont associées au consortium Forbidden Stories afin de poursuivre leur travail d’investigation. Parmi ces enquêtes, la pratique de la torture dans les centres de détention azerbaïdjanais, une pratique qui est loin d’avoir reculé malgré la coopération engagée entre l’Azerbaïdjan et les institutions européennes. Laurent Richard, le fondateur de Forbidden Stories, était sur le plateau de France 24 pour en parler.