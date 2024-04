information fournie par France 24 • 22/04/2024 à 11:31

Prise entre le régime ultraconservateur des talibans et la modernités des réseaux sociaux, la jeunesse pakistanaise est hétéroclite. Notre correspondante Sonia Ghezali dresse le portrait d'une société ségrégationniste et coupée du monde, où hommes et femmes évoluent dans des univers parallèles.