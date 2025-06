information fournie par France 24 • 09/06/2025 à 15:20

Cette semaine dans "À l'Affiche Planète Afro", Fatimata Wane reçoit Jennifer Richard, une écrivaine puissante, dont l’œuvre est à la croisée de l'histoire et du romanesque, de la mémoire et du combat. Autrice de huit romans et cinq livres jeunesse, elle peuple ses récits de personnages historiques oubliés, de luttes effacées et de mémoires déniées. Son dernier ouvrage, "Contes d’outre-mer", revisite l’enfance et l’imaginaire créole à travers la forme du conte.