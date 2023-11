Avec "Peau d'épice", Beata Umubyeyi Mairesse raconte aux enfants la richesse du métissage

information fournie par France 24 • 21/11/2023 à 16:02

Ses mots délicats évoquent l'identité, l'exil, la transmission et son Rwanda natal. Beata Umubyeyi Mairesse s'adresse aux plus jeunes dans son dernier livre, co-signé avec Véronique Joffre. "Peau d'épice" parle de métissage à travers les échanges d'un papa voyageur et de sa petite fille curieuse et enthousiaste. Beata Umubyeyi Mairesse revient aussi sur son précédent ouvrage, "Consolée", un roman puissant et touchant sur l’histoire d'une enfant rwandaise arrachée à sa famille à l’époque coloniale belge, et sur le rôle que joue la littérature pour elle.