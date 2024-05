Aux Pays-Bas, les entreprises de la tech craignent un durcissement de la politique d'immigration

information fournie par France 24 • 08/05/2024 à 12:09

Alors que le débat sur l’immigration se durcit aux Pays-Bas depuis la victoire de l’extrême droite de Geert Wilders aux législatives de novembre, certaines grandes entreprises menacent de quitter le pays. Les quatre partis qui cherchent à former un gouvernement ont promis de limiter l'immigration, frappant à la fois les travailleurs du secteur de la haute technologie et les étudiants. Dans la région d’Eindhoven, l'industrie de la tech fait part de son inquiétude. Reportage d'Alix Le Bourdon et Fernande van Tets.