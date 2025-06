Aux États-Unis, des vétérans s'inquiètent de la diminution de l'aide aux anciens combattants

information fournie par France 24 • 18/06/2025 à 14:31

Aux États-Unis, les vétérans sont de plus en plus nombreux à tirer la sonnette d’alarme. Derrière les discours patriotiques du président Donald Trump, des droits sociaux fondamentaux sont en train de disparaître : l’accès aux soins est ralenti, les effectifs médicaux fondent, des aides aux vétérans transgenres sont discrètement coupées. Le plan de Trump prévoit également jusqu’à 80 000 suppressions de postes au sein du ministère des Anciens Combattants, le VA. Alors, malgré le fait qu'une majorité de vétérans ont voté pour Trump l'année dernière, certains dénoncent aujourd’hui une privatisation rampante, au détriment des plus fragiles. Une fracture silencieuse s’ouvre entre la nation et ceux qui ont risqué leur vie pour elle. Reportage de notre correspondant Matthieu Mabin.