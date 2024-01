Aux Etats-Unis, de plus en plus d’adeptes des tests génétiques pour sélectionner les embryons

information fournie par France 24 • 18/01/2024 à 10:36

Alors que la plupart des pays industrialisés à travers le monde s'inquiètent de voir leur population décliner, certains se sont donné pour mission de repeupler la terre. C'est le cas du mouvement pro-nataliste, qui fait fureur aux Etats-Unis, avec comme figure de proue Elon Musk. Certains font même appel à la science pour analyser et choisir les meilleurs embryons pour avoir des enfants en parfaite santé ou dotés de critères génétiques particuliers. Un mouvement qui prend de plus en plus d’ampleur. Reportage de nos confrères de France 2, Camille Guttin et Anto Filippi.