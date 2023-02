Aurélie Bambuck : "Raconter l’esclavage à hauteur d’enfant est une nécessité"

information fournie par France 24 • 03/02/2023 à 11:56

La journaliste et documentariste Aurélie Bambuck est co-auteure de "Pacotille, l'enfant esclave", une bande dessinée qui raconte l'histoire d'une petite fille, Nzinga, arrachée à son Angola natal par des colons portugais et emmenée en Martinique. Le premier tome a reçu un assez bel accueil de la part du public et le deuxième va bientôt sortir. Invitée de France 24, elle explique son envie de transmettre cette mémoire afin "de se rapprocher de ses ancêtres".