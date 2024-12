information fournie par France 24 • 30/12/2024 à 09:50

Au Tchad, les élections communales, provinciales et législatives organisées ce week-end marque la fin d’un processus de transition politique qui aura duré plus de trois ans. Les Tchadiens, qui font face à des défis considérables, étaient plus de huit millions à être appelés aux urnes pour renouveler le collège démocratique.