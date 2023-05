information fournie par France 24 • 19/05/2023 à 22:51

Pour le 35e jour consécutif, les combats font rage à Khartoum et surtout au Darfour, frontalier du Tchad, où combattants tribaux et civils armés se mêlent aux affrontements. Le conflit a été au centre des discussions des dirigeants arabes qui ont pressé les deux généraux à cesser les combats et ont souligné dans leur communiqué final leur "soutien" aux pourparlers en cours à Jeddah entre les belligérants soudanais.