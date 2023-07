Au sommet de l’Otan, Volodymyr Zelensky "lâché" par les Occidentaux, selon la propagande russe

information fournie par France 24 • 14/07/2023 à 19:10

Au terme d’un sommet les 11 et 12 juillet à Vilnius, les pays de l’Otan ont offert des "garanties de sécurité" à l’Ukraine : une aide militaire, une formation, un partage du renseignement et une lutte contre les cyberattaques sur le long terme. Mais pas de date pour une adhésion à l’Alliance, comme le souhaite l’Ukraine. La propagande russe en profite pour railler une fois de plus le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, "lâché", selon les médias du Kremlin, par les Occidentaux.