21/04/2024 à 12:33

Pékin s'est imposé comme l'un des principaux partenaires économiques du Sénégal. La culture, la langue et la médecine chinoises intéressent également, de plus en plus, les Sénégalais. Reportage d'Élimane Ndao, correspondant de France 24 à Dakar.