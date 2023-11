Au Sénégal, Karim Wade dépose sa caution pour se présenter à la présidentielle

information fournie par France 24 • 29/11/2023 à 11:20

Depuis 2016, Karim Wade n’a jamais remis les pieds au Sénégal. Et à moins de trois mois du scrutin, beaucoup se demandent ce qu’attend le candidat désigné du Parti démocratique sénégalais pour rentrer au pays. Ce lundi, le fils et ancien ministre d’Abdoulaye Wade a fait déposer sa caution de 45 000 euros, un pas de plus vers une candidature à l’élection de février. Condamné pour enrichissement illicite en 2015, il avait été gracié l’année suivante après 3 ans de détention. Aujourd’hui son absence soulève beaucoup de questions.