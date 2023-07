information fournie par France 24 • 06/07/2023 à 23:21

Birame Souleye Diop, président du groupe parlementaire de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi et cadre du Pastef, le parti d'Ousmane Sonko, le plus farouche adversaire du président, a été arrêté mercredi après avoir mis en garde contre un possible revirement du chef de l'Etat. Les explication de notre correspondante à Dakar, Sarah Sakho.