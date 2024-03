Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye élu dès le premier tour : un coup de tonnerre

information fournie par France 24 • 29/03/2024 à 17:08

C’est un évènement à la hauteur des attentes placées en lui. Bassirou Diomaye Faye est élu dès le premier tour de l’élection présidentielle au Sénégal, du jamais vu pour un opposant. Un raz-de-marée qui en dit long sur l’ampleur du changement espéré par les Sénégalais. D’autant qu’il était, des 19 candidats sur la ligne de départ, le plus disruptif et le plus ouvertement "antisystème". Jusqu’où ira-t-il pour remettre en cause l’ordre établi dans cette grande démocratie d’Afrique, jusque là exemplaire ?