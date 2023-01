Au Sénégal, 22 nouvelles mesures pour tenter de réduire les accidents de la route

information fournie par France 24 • 13/01/2023 à 23:59

Au Sénégal 22 nouvelles mesures sont entrées en vigueur à partir de ce jeudi suite à la terrible collision de bus survenue dimanche qui a fait plus de 40 morts. La circulation de nuit des bus est désormais interdite entre les villes, ou encore est prévue la limitation des compteurs à 90km/h. Cet accident meurtrier a suscité une immense émotion et un ras-le-bol face au laxisme et au manque de sécurité dans les transports. Comment ces annonces vont-elles être appliquées? Reportage d'Elimane Ndao.