information fournie par France 24 • 19/05/2024 à 12:23

Samedi 18 mai était le dernier jour du Salon international du livre d'Abdijan. Pendant cinq jours, les visiteurs ont pu découvrir les nouveautés littéraires. Des auteurs de Côte d'Ivoire mais aussi du reste de l'Afrique. De plus en plus d'écrivaines tentent de faire entendre leurs voix et d'aborder des sujets tabous dont la sexualité féminine.