Au Qatar, les faucons sont rois

information fournie par France 24 • 06/03/2025 à 13:40

Direction le Qatar. Dans ce petit pays du Golfe, la fauconnerie est un art ancestral inscrit au patrimoine immatériel de l'Unesco. Honorés et célébrés comme l’oiseau national de la nation, les faucons incarnent une tradition séculaire de chasse et de respect pour la nature. Les Qataris investissent dans l'élevage et la formation de leurs faucons, qui peuvent participer à des compétitions. Il existe d'ailleurs un marché géant des faucons à Doha où les plus beaux d’entre eux sont vendus des fortunes. Le gouvernement finance de son côté un hôpital de pointe pour les soigner. Un reportage de Léa Delfolie, Jules Pilorge and Kawther Abderrahmane.