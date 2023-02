Au Portugal, bras de fer autour d'un projet de mine de lithium

information fournie par France 24 • 10/02/2023 à 15:43

Le nord du Portugal abriterait la plus grande réserve de lithium d’Europe. Un trésor qui attise les convoitises des grandes entreprises minières. À Covas do Barroso, la société britannique Savannah Resources souhaite implanter d’ici 2026 la plus grande mine de lithium à ciel ouvert d’Europe. Ce minerai, principalement utilisé dans la fabrication de batteries électriques pour les véhicules, mais aussi de smartphones et d'ordinateurs, est considéré comme indispensable par l’UE. Mais sur place, le projet divise et les habitants se mobilisent. Reportage de Céline Schmitt et Armelle Exposito.