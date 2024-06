information fournie par France 24 • 12/06/2024 à 17:00

La violence est devenue une réalité quotidienne au Nigeria. Presque chaque jour, des attentats ciblent la population, l'armée ou la police. Dimanche, des hommes armés ont tué une trentaine de personnes dans un village du nord-ouest. Les attaques se multiplient et deviennent de plus en plus fréquentes.