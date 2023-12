information fournie par France 24 • 17/12/2023 à 12:35

Un journaliste d'Al-Jazeera a été tué vendredi et un autre blessé dans une frappe israélienne dans la bande de Gaza, a rapporté la chaîne qatarie. Plus de 60 journalistes et employés de médias sont morts depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël le 7 octobre, selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ).