Au Mexique, la médecine légale souffre du manque de personnel, de la violence et de la corruption

information fournie par France 24 • 22/12/2023 à 18:03

Au Mexique, plus de 111 000 personnes sont portées disparues à ce jour. Parallèlement à cela, 52 000 corps sont passés par les morgues sans avoir été identifiés. Le pays souffre d’une grave crise de médecine légale : manque de personnel, de technologie, absence de volonté politique et corruption. Si des collectifs de familles de disparus font eux-mêmes les recherches de terrain et se forment pour tenter de retrouver les corps dans des charniers, le travail des médecins légistes ne suit pas, éloignant l'espoir de justice. Malgré une violence qui ne tarit pas depuis plus de quinze ans et une moyenne de 28 personnes qui disparaissent chaque jour, le Mexique ne dispose pas encore d’une base de données génétique permettant d’identifier rapidement les corps. Reportage de nos correspondants, Laurence Cuvillier et Quentin Duval.