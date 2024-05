information fournie par France 24 • 01/05/2024 à 15:00

Après plus de six mois de restauration, le public du Louvre va découvrir à partir de jeudi les vraies couleurs d'une icône mondiale de la peinture: "La Liberté guidant le peuple" de Delacroix, jaunie par des décennies de couches de vernis et de crasse.