Au Kenya, le village d’Iten, paradis de la course à pieds, attire les marathoniens du monde entier

information fournie par France 24 • 27/02/2024 à 10:36

Alors que les championnats du monde d'athlétisme en salle débutent ce week-end à Glasgow, nous vous emmenons au Kenya. Depuis des années, les Kenyans raflent quasiment toutes les médailles de course à pieds. Et l'explication se trouve peut-être dans le village d’Iten, situé à 2400m d'altitude, qui est devenu une fabrique à champions. Il attire désormais les coureurs du monde entier. Nos confrères de France 2, Nicolas Bertrand et Lucile Chaussoy, sont allés essayer de comprendre l'engouement des sportifs pour cette bourgade isolée.