Attractivité de la France : beaucoup d'investissements étrangers mais peu d'emplois

information fournie par France 24 • 19/05/2023 à 15:57

Le sommet "Choose France", qui a réuni 200 chefs d’entreprise étrangers à Versailles, a débouché sur une promesse de 13 milliards d’euros d’investissements et la création de 8 000 emplois directs. S'appuyant sur une enquête du cabinet Ernst & Young, Emmanuel Macron a vanté l’attractivité retrouvée du pays, "le plus attractif d'Europe" selon lui. Pourtant, le pays peine toujours à attirer les projets les plus créateurs d’emplois. Pourquoi ? Quelle stratégie pour réindustrialiser la France ?