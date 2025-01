information fournie par France 24 • 16/01/2025 à 23:11

L’histoire d’Anne a fait le tour du monde depuis un reportage diffusé sur TF1. Avec des photomontages et de l'IA, un “brouteur” a usurpé l’identité de Brad Pitt pour extorquer à la quinquagénaire plus de 800.000 euros. Ces arnaques sentimentales bien ficelées n'arrivent pas qu'aux autres : elles ont fait plus de 1200 victimes en France l'an dernier.