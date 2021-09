Attentats du 13-Novembre : Salah Abdeslam, le détenu le plus surveillé de France

information fournie par France 24 • 07/09/2021 à 18:27

Le procès fleuve des attentats du 13-Novembre, qui ont fait 130 morts et 350 blessés à Saint-Denis et Paris, s'ouvre à partir du 8 septembre. Pendant neuf mois, seront entendus plus de 300 témoins, dont des rescapés de cette nuit d'horreur. Dans cette affaire hors norme, la cour d'assises spéciale de Paris juge 20 accusés. Parmi eux, figure Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos de l'organisation du groupe État islamique, commanditaire de ces attaques. Depuis 5 ans, le détenu le plus surveillé de France est incarcéré à l'isolement total à Fleury-Mérogis (Essonne).