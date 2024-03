information fournie par France 24 • 08/03/2024 à 11:56

C’est la série d’attentats la plus meurtrière qu'a jamais connue l’Espagne. Le 11 mars 2004 au matin, dix bombes explosaient quasi simultanément dans la capitale, ciblant la gare d’Atocha et ses alentours. Bilan : 191 morts et près de 2 000 blessés. Vingt ans après, les rescapés de l’attentat de Madrid attendent toujours de connaître la vérité.