Attaque du 7 octobre : les preuves de crimes sexuels perpétrés par le Hamas s'accumulent en Israël

information fournie par France 24 • 13/12/2023 à 10:51

Deux mois après l'attaque du 7 octobre en Israël, les preuves de violences et crimes sexuels perpétrés par le Hamas s’accumulent. Des secouristes et des survivantes racontent des scènes d'horreur, tandis que les autorités israéliennes ont ouvert une enquête mi-novembre. Certaines Israéliennes dénoncent le silence d'organisations féministes internationales sur le sujet. Reportage de nos envoyés spéciaux Pauline Godart, Luke Shrago et Alexandra Vardi. Attention, certaines images et certains propos peuvent choquer.