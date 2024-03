information fournie par France 24 • 24/03/2024 à 16:08

L'attaque de vendredi, survenue dans une salle de concert située à Krasnogorsk, au nord-ouest de la capitale russe, est la plus meurtrière en Russie depuis une vingtaine d'années, et la plus sanglante à avoir été revendiquée par le groupe État islamique en Europe.