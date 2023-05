information fournie par France 24 • 05/05/2023 à 20:40

Suite à l'attaque de drones sur le Kremlin survenue dans la nuit du 2 au 3 mai, la Russie accuse l'État "nazi" et "terroriste" de Kiev d'avoir exécuté un "ordre" de Washington pour tuer Vladimir Poutine. En réponse, officiels et propagandistes russes appellent à tuer Volodymyr Zelensky et à une guerre nucléaire.