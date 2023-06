information fournie par France 24 • 09/06/2023 à 10:43

À la une de la presse de ce 9 juin 2023, l'émoi et l'effroi après l'attaque au couteau qui a visé des enfants dans un parc d'Annecy, le désarroi des habitants de Kherson, sous les eaux, et l'attente autour du duel à Roland-Garros entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.