information fournie par France 24 • 01/01/2025 à 16:26

Elizabeth Sheppard, maître de conférences en relations internationales à l'université de Tours, était l'invitée de France 24 ce mercredi 1er janvier. Elle revient sur l'attaque à la voiture-bélier à La Nouvelle-Orléans, et qui a fait au moins dix morts et plusieurs blessés. Le FBI a fait savoir qu'il traitait l'attaque comme un "acte terroriste" et a confirmé la mort du suspect.