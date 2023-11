information fournie par France 24 • 30/11/2023 à 18:12

La trêve est reconduire de 24 heures supplémentaires entre Israël et le Hamas mais elle reste fragile. Trois personnes ont été tuées ce matin dans une attaque à l'arme à feu à Jérusalem Ouest. On compte également six blessés dont trois dans un état grave. Les deux auteurs de la fusillade ont été abattus. Le Hamas revendique cette attaque.