information fournie par France 24 • 17/10/2024 à 08:04

A la Une de la presse, ce jeudi 17 octobre, la Realpolitik européenne, et la normalisation en cours des relations de Bruxelles avec l’Arabie saoudite de MBS et la Syrie de Bachar El-Assad. Deux entretiens, la demande d’asile politique en France de Paul Watson. Et une baleine à bosse dans la Seine.