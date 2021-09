Arthur Dénouveaux, rescapé du Bataclan : "J'essaie de ne pas avoir d'attentes vis-vis des accusés"

information fournie par France 24 • 08/09/2021 à 07:16

Arthur Dénouveaux était présent dans la salle de concerts du Bataclan le 13 novembre 2015. Depuis quatre ans, il préside l'association de victimes "Life for Paris" qui compte plus de 650 membres. Il est également à l'origine du livre : "Victime, et après ?" co-écrit avec Antoine Garapon. Pour France 24, il revient sur les événements de cette soirée et sur ses attentes alors que le procès des attentats s'ouvre le 8 septembre à Paris.