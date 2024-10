information fournie par France 24 • 18/10/2024 à 15:28

Après trois ans de fermeture pour rénovation, la majestueuse nef du Grand Palais accueille à nouveau l'une des plus grandes foires d'art contemporain au monde. Louise Dupont revient sur l'édition 2024 de Art Basel Paris, pendant laquelle près de 200 galeries internationales présentent leurs plus belles pièces aux collectionneurs et visiteurs.