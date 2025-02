Arrivée de migrants au Royaume-Uni : les routiers français payent la facture

information fournie par France 24 • 05/02/2025 à 13:33

Cinq ans après l'entrée en vigueur du Brexit, les tensions à la frontière de Calais s'intensifient entre les chauffeurs routiers français et les autorités britanniques. Certaines entreprises menacent de cesser leurs livraisons vers le Royaume-Uni, tandis que d’autres redoutent la faillite. Presque chaque jour, des passagers clandestins s'introduisent dans les camions pour tenter de rejoindre l’Angleterre. Les transporteurs doivent payer une amende pour chaque personne interpellée. Depuis l’an dernier, leur montant a été multipliée par cinq, passant de plus de 2 000 à plus de 12 000 euros. Une manne conséquente pour les autorités britanniques, qui ont collecté près de 12 millions d’euros l’année dernière grâce à ce dispositif. Un reportage de Cécile Khindria et Juliette Lacharnay.