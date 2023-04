Ariane Bois : "D'abord refuge, le camp des Milles est devenu piège"

information fournie par France 24 • 20/04/2023 à 11:12

Dans Premières cette semaine on parle du roman poignant d'Ariane Bois "Ce pays qu'on appelle vivre" publié chez Plon, qui mêle fiction et réalité historique et nous ramène aux temps de l'Occupation au camp des Milles, dans le sud de la France. Entre 1939 et 1942, ce camp a connu l'internement d’environ 10.000 personnes, des étrangers et des résistants. Avant de devenir un camp de déportation pour 2.000 Juifs à l'été 1942. Rencontre avec l'écrivaine et critique littéraire Ariane Bois.