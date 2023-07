Argentine : le retour du Skyvan, l'avion des "vols de la mort" de la dictature

information fournie par France 24 • 13/07/2023 à 14:18

Il est un des témoins les plus glaçants de la dictature argentine (1976-1983). Un petit avion, un Skyvan, a été localisé en Floride et vient d’être rapatrié à Buenos Aires. Celui-ci était utilisé pour les "vols de la mort", lors desquels les opposants politiques à la junte militaire étaient jetés vivants en mer. Son retour est un symbole très fort pour les familles des victimes et les survivants de la dictature. Un reportage d’Eléonore Vanel et Emeline Poncelet.