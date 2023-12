information fournie par France 24 • 29/12/2023 à 13:39

Fin de certaines aides sociales, facilitation de privatisation des entreprises, limite du droit de grève et de manifestations dans les rues... Le "méga-décret" que chercher à faire passer le nouveau président argentin Javier Milei inquiète au plus haut point. Les syndicats manifestant et ont appelé à la grève générale pour tenter de bloquer ce décret. Lissel Quirroz, historienne et professeure d'études latino-américaines à l'Université Paris-Cergy, était l'invitée de France 24 pour en parler.