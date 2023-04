information fournie par France 24 • 18/04/2023 à 14:13

La pauvreté, qui avait progressivement reculé depuis deux ans en Argentine, a rebondi en 2022 sous le coup d'une année d'inflation record, avec 39,2% de la population, soit plus de 18 millions de personnes en situation de pauvreté en fin d'année. Dans la décharge à ciel overt de Lujan, en banlieue de Buenos Aires, de plus en plus de travailleurs fouillent les tonnes d'ordures qui arrivent chaque jour